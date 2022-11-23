События на Украине к 12:00 23 ноября: вылазка разведчиков под Запорожьем, отражение атаки БПЛА на Крым

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 23 ноября.
Россия
ВС РФ нанесли серию ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Черниговской до Херсонской областей, в том числе и по самому Херсону, где находится значительный гарнизон противника.
На Запорожском направлении наблюдается стягивание резервов ВСУ на Ореховский участок. Также производится пристрелка орудий на местности. Тем временем российские диверсионно-разведывательные группы произвели вылазку на позиции 65-й бригады украинской армии под Гуляйпольским, ликвидировав 31 военнослужащего.
Также вечером 22 ноября над Крымом были сбиты два вражеских беспилотника, целью атаки которых, по всей видимости, являлась Балаклавская ТЭС. Ущерба инфраструктуре удалось избежать.
Ситуация в Донбассе
Представительство Народной милиции ДНР заявило об уничтожении до 60 солдат противника, одной реактивной установки «Град», трех гаубиц Д-30, восьми единиц техники и четырех беспилотников в прошедшие сутки.
ВСУ, в свою очередь, выпустили 143 боеприпаса по девяти населенным пунктам республики, ранив двоих мирных жителей и повредив четыре дома, а также один объект гражданской инфраструктуры.
В ЛНР тем временем сообщили об уничтожении до 55 военнослужащих противника, двух танков, трех бронетранспортеров, четырех дронов, 17 автомобилей.
Саперы при этом разминировали более пяти гектаров территории в районах населенных пунктов Стативчино и Макартетино.
Украина
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в одном из интервью рассказал о том, что Германия до начала спецоперации рассчитывала на скорейшее завершение боевых действий (в случае их возникновения) и капитуляцию киевского режима. Франция же, с его слов, вовсе отвергала возможность военного столкновения.
Политик также раскритиковал итальянское правительство, которое скептически высказывалось о поддержании антироссийских санкций из-за сильной зависимости от импорта энергоносителей из РФ.