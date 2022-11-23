События на Украине к 12:00 23 ноября: вылазка разведчиков под Запорожьем, отражение атаки БПЛА на Крым

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в одном из интервью рассказал о том, что Германия до начала спецоперации рассчитывала на скорейшее завершение боевых действий (в случае их возникновения) и капитуляцию киевского режима. Франция же, с его слов, вовсе отвергала возможность военного столкновения.