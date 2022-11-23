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США не включат в предельную цену на нефть из России затраты на ее транзит

Экономика
США не включат в предельную цену на нефть из России затраты на ее транзит

Соединенные Штаты и их союзники не станут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на ее перевозку и услуги страхования. Об этом говорится в документах Министерства финансов США.

Как пояснило ведомство, затраты на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в «потолок» цены на нефть из России. Они должны указываться отдельно и «быть коммерчески обоснованы».

Помимо того, после «существенной переработки» российского топлива за пределами страны связанные с ограничением цен меры больше не будут применяться в его отношении, добавляется в документах.

Санкционная война с Россией негативно отражается в первую очередь на уровне жизни обычных европейцев. Об этом рассказал политолог Константин Бобров, передает «ФедералПресс».
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