Соединенные Штаты и их союзники не станут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на ее перевозку и услуги страхования. Об этом говорится в документах Министерства финансов США.
Как пояснило ведомство, затраты на транспортировку, оказание таможенных услуг и услуг страхования не включены в «потолок» цены на нефть из России. Они должны указываться отдельно и «быть коммерчески обоснованы».
Помимо того, после «существенной переработки» российского топлива за пределами страны связанные с ограничением цен меры больше не будут применяться в его отношении, добавляется в документах.
Санкционная война с Россией негативно отражается в первую очередь на уровне жизни обычных европейцев. Об этом рассказал политолог Константин Бобров, передает «ФедералПресс».