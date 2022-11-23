Европа испугалась собственной угрозы, ведь в жестком варианте она могла бы привести рынок к непредсказуемым последствиям. Такое мнение ФАН высказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.
Потолок цен
Европейская комиссия предложила ввести потолок цены на газ на отметке около 3000 долларов за тысячу кубометров.
Другим потолком рыночной цены на европейском рынке способна стать индикативная цена импорта СПГ. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.
«"Потолок безопасности" в отношении цен на газ будет включаться автоматически при соблюдении одновременно двух условий: превышении цены контракта на TTF "на месяц вперед" 275 евро/МВт.ч в течение двух недель и превышении на 58 евро/МВт.ч (616 долларов за 1 куб. м) в течение двух недель», — отмечается в документе.
Европа испугалась
Как отметил Юрий Голубь, очередная незаконная антироссийская санкционная инициатива оказалась пшиком. Она не ограничивает внебиржевой рынок, а планка цены поднята настолько высоко, мера ограничена такими условиями, что ее применение становится практически нереальным. Вряд ли есть смысл рассуждать, кто из европейских политиков блефовал, а кто действительно верил в бредовый проект.
«Факт остается фактом: Европа испугалась собственной угрозы, ведь в жестком варианте она могла бы привести рынок к непредсказуемым последствиям. Массово бы не исполнялись фьючерсные сделки, множество игроков понесло бы убытки. При этом весь потенциал санкций, по сути, уже исчерпан. Можно предположить, что теперь антироссийский блок, не достигнув успеха в экономической войне, будет все активнее вести войну террористическую, ярким эпизодом которой стали взрывы на газопроводе «Северный поток». Но и такие методы не смогут по-настоящему изолировать Россию», — заключил Юрий Голубь.
Введение в ЕС механизма ограничения скачков цен на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF угрожает финансовой стабильности. Об этом заявили ранее в Ассоциации европейских энергетических бирж Europex.