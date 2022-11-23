Европа испугалась собственной угрозы

Как отметил Юрий Голубь, очередная незаконная антироссийская санкционная инициатива оказалась пшиком. Она не ограничивает внебиржевой рынок, а планка цены поднята настолько высоко, мера ограничена такими условиями, что ее применение становится практически нереальным. Вряд ли есть смысл рассуждать, кто из европейских политиков блефовал, а кто действительно верил в бредовый проект.