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Медик из Чехии обвинила украинских беженцев в оккупации республики

Общество
Медик из Чехии обвинила украинских беженцев в оккупации республики

Европейцы стали все чаще жаловаться на непрекращающийся поток беженцев с Украины. Жительница Чехии заявила, что вынужденные переселенцы оккупировали республику.

Гражданка европейского государства опубликовала в соцсетях обращение к согражданам, где высказала недовольство из-за непрекращающегося потока прибывающих беженцев. Девушка-медик высказала мнение, что украинцы пользуются своим положением, чтобы получать в стране бесплатное медицинское обслуживание.

«С ребенком идут в больницу с обычным насморком. При этом требуют провести все тесты, за которые платим мы, вы — налогоплательщики», — заявила гражданка Чехии.

Девушка отметила, что европейцам также приходится возмещать ущерб при ДТП с участием беженцев. Жители Чехии вынуждены оплачивать парковки и прививки для украинцев. Она заявила, что люди, которых это касается, должны это остановить.
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