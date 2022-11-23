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«Можете делать все, что хотите»: Байден посоветовал детям воровать на День благодарения

Политика
«Можете делать все, что хотите»: Байден посоветовал детям воровать на День благодарения

Президент США Джо Байден во время празднования Дня благодарения в Северной Каролине дал детям необычный совет, который удивил общественность.

В какой-то момент глава Белого дома заметил, что стоящие на сцене ребята начали скучать. Президент попытался пошутить, однако присутствующие не оценили юмор.

«Можете делать все, что хотите. В том числе взять и украсть тыкву, если захочется. Делайте все, что хотите», — сказал Байден.

Однако ребенок, к которому обратился президент, предпочел ничего не воровать и просто постоять рядом с родителями.

Ранее сообщалось, что Байден напугал девочку внезапным советом про отношения с мужчинами.
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