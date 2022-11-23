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Генсек ОДКБ предупредил об угрозе расширения конфликта вокруг Украины из-за действий НАТО

Армия
Генсек ОДКБ предупредил об угрозе расширения конфликта вокруг Украины из-за действий НАТО

Масштабная поддержка киевского режима со стороны государств Североатлантического альянса грозит расширением украинского кризиса на территории других стран. Об этом предупредил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

НАТО наращивает свои военные контингенты и милитаристскую инфраструктуру в Восточной Европе, приближаясь к зоне ответственности ОДКБ, отметил Станислав Зась.

«Это создает дополнительные вызовы, в том числе, для нашей организации… и приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет включения в него других государств», — подчеркнул генсек ОДКБ.

Ранее Infox привел подробности ракетного удара ВСУ по территории Польши, которая с 1999 года является участником НАТО.
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