Российским аптекам разрешат изготавливать лекарственные средства

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который разрешает аптекам с лицензией на фармацевтическую деятельность самим производить медикаменты.
Как пишет сетевое издание «Губерния», вместе с тем к выпуску лекарственных препаратов не будут допущены частные предприниматели. Данный законопроект направлен на возрождение производства в аптеках медикаментозных средств в малых дозировках, которые выписываются медиком для конкретного пациента.
Это не одни только лосьоны, кремы, свечи и эмульсии, но и лекарства офф-лейбл — медикаменты с минимальной дозировкой, которые необходимы, например, детям с маленькой массой тела, отметил соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Вышеназванный закон вступит в силу с 1 сентября будущего года.