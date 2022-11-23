Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российским аптекам разрешат изготавливать лекарственные средства

Общество
Российским аптекам разрешат изготавливать лекарственные средства

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который разрешает аптекам с лицензией на фармацевтическую деятельность самим производить медикаменты.

Как пишет сетевое издание «Губерния», вместе с тем к выпуску лекарственных препаратов не будут допущены частные предприниматели. Данный законопроект направлен на возрождение производства в аптеках медикаментозных средств в малых дозировках, которые выписываются медиком для конкретного пациента.

Это не одни только лосьоны, кремы, свечи и эмульсии, но и лекарства офф-лейбл — медикаменты с минимальной дозировкой, которые необходимы, например, детям с маленькой массой тела, отметил соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Вышеназванный закон вступит в силу с 1 сентября будущего года.
российские аптеки изготовление препаратов новый закон
Военкоры ФАН
Лучшие в аду