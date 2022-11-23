Российским аптекам разрешат изготавливать лекарственные средства

Это не одни только лосьоны, кремы, свечи и эмульсии, но и лекарства офф-лейбл — медикаменты с минимальной дозировкой, которые необходимы, например, детям с маленькой массой тела, отметил соавтор инициативы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. Вышеназванный закон вступит в силу с 1 сентября будущего года.