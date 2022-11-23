Северная «нестолица»: что не так с уборкой снега в Петербурге в сравнении с Москвой

Сегодня в Санкт-Петербурге вновь прошел снегопад. Однако коммунальные службы в очередной раз оказались не готовы к погодным условиям. В некоторых районах были замечены лишь несколько снегоуборочных машин.
Так, на уборку всего Приморского района с населением около 700 тысяч человек (почти как две Исландии) с утра среды выехало менее десятка машин. Аналогичную картину можно было наблюдать в Калининском и Петроградском районах.
Всего на 11:00 23 ноября на линии в Северной столице находится 508 машин. Много это или мало? Для сравнения можно взять цифры Москвы, где очень похожий климат и всего в два раза большая территория.
В столице 22 ноября тоже выпал снег. И на ликвидацию последствий непогоды было отправлено 75 тысяч дворников и более 10 тысяч машин. Получается двадцатикратный перевес в технике.
Прошлая зима стала катастрофой для города: огромные кучи снега, возросшее количество ДТП, травмы горожан, грязь и слякоть. Судя по всему, в этом году Северная столица рискует повторить этот «успех».