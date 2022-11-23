«Снега на носу, а тут подиумы»: петербуржцы не оценили опрос властей о выборе формы для дворников

Однако петербуржцы в своих комментариях справедливо замечают, что зимний период в городе уже стартовал, а закупку формы только собираются производить. Плюс ко всему, по их мнению, более важным вопросам является обеспечение дворников качественным инвентарем и техникой, а то, какого цвета у него будет форма.