«Снега на носу, а тут подиумы»: петербуржцы не оценили опрос властей о выборе формы для дворников

В официальной группе VK.com правительства Санкт-Петербурга опубликован опрос относительно будущей формы дворников. Итоги голосования будут подведены как раз сегодня, 23 ноября. Этот опрос вызвал бурную дискуссию горожан не только в части: какого цвета будут полосы на новой форме, но и затронул самый болезненный вопрос — качество уборки городских улиц.
Прошлогодние «подвиги» городских властей по уборке снега петербуржцы, которым приходилось пробираться буквально через сугробы, не оценили. А потому выразили сомнение, что смена формы изменит содержание — то есть качество уборки городских улиц.
«Может быть стоит поработать не над формой, а над ее содержанием?» — задаются вопросом жители города.
«Опять меняете шило на мыло. Нормальная у них и сейчас форма цвета неон, лишь бы они убирали вовремя. А вы опять поменяете внешний вид, а суть не изменится», — спрогнозировали участники дискуссии.
Ранее город объявил, что будет введена новая система уборки внутриквартальных территорий. До 1 января 2023 года уборка будет производиться по старой схеме, а дальше произойдет поэтапная передача полномочий государственным организациям. Собственно, в рамках «перестройки» как раз и предусмотрены изменения условий труда, к коим относится и «функциональная и комфортная спецодежда».
Однако петербуржцы в своих комментариях справедливо замечают, что зимний период в городе уже стартовал, а закупку формы только собираются производить. Плюс ко всему, по их мнению, более важным вопросам является обеспечение дворников качественным инвентарем и техникой, а то, какого цвета у него будет форма.
«Очень "актуально и своевременно", снега на носу, а тут подиумы», — отметили комментаторы.
«Сначала специалистов по чистоте найдите, а потом уже про форму спрашивайте», — высказались участники группы.
«Странный вопрос, с оранжевым — форма аварийной службы, с красным пользуются работники монтажных работ, а вот синяя или с голубой — для коммунальной сферы. Вроде, все расписали и неужели правительство этого не знало и решило провести опрос. Вообще главное не цвет формы, а наличие работников, главное качество работы и срок устранения. А то все закупками занимается, а когда работать начнут?» — вопрошают петербуржцы.
И последний вопрос как раз в точку. По сообщениям того же жилищного комитета, на улицах города появятся более тысячи единиц новой техники и несколько тысяч новых сотрудников. И проводя опрос, город «советуется с жителями, каким они видят работника, который убирает их двор».
Однако утром 23 ноября жители как минимум Приморского района не видели дворников ни в оранжевой форме, ни в синей, ни без оной вовсе. Очевидцы, проживающие на Серебристом бульваре, рассказали, что на пути к метро «Пионерская», по Коломяжскому проспекту, не увидели ни снегоуборочных машин, ни уборщиков улиц.