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Владимир Путин отметил готовность России к расширению экспорта удобрений на мировые рынки

Экономика
Владимир Путин отметил готовность России к расширению экспорта удобрений на мировые рынки

Президент РФ Владимир Путин на встрече с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на глобальные рынки.

По его словам, некоторые государства создают искусственные препятствия поставкам российских удобрений, из-за чего страдают только мировые рынки. Российский лидер указал, что Москва готова расширять эту работу со всеми партнерами без исключения.

Тем временем в европейских портах из-за санкций на текущий момент заморожено более 400 тыс. российских удобрений, сообщил Дмитрий Мазепин.
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