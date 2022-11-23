Владимир Путин отметил готовность России к расширению экспорта удобрений на мировые рынки

Президент РФ Владимир Путин на встрече с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на глобальные рынки.
По его словам, некоторые государства создают искусственные препятствия поставкам российских удобрений, из-за чего страдают только мировые рынки. Российский лидер указал, что Москва готова расширять эту работу со всеми партнерами без исключения.
Тем временем в европейских портах из-за санкций на текущий момент заморожено более 400 тыс. российских удобрений, сообщил Дмитрий Мазепин.