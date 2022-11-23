Индиец раскрасил дом в цвета сборной Аргентины к началу ЧМ-2022

Футбольный фанат из города Иринджалакуда точно знает, как должен выглядеть дом истинного болельщика. К началу чемпионата в Катаре он перекрасил свое жилье, и теперь весь район знает, за какую команду болеет Фазиль. Мужчина стремится популяризировать футбол среди местной молодежи в качестве альтернативы праздному времяпрепровождению и опасным увлечениям.
Житель штата Керала настроен серьезно. Он не планирует возвращать дом к исходным цветам в течение нескольких лет, пока сине-белая покраска не выцветет.
«Я бы хотел сохранить ее на максимальное время. Пока цвета все еще яркие, я не буду ничего менять. Ведь это наши воспоминания, искусство и работа, которую мы проделали», — объяснил мужчина.
На «презентации» раскрашенного дома собрались друзья и знакомые Фазиля. Футбол также занимает особое место в их жизни, поэтому задумка товарища показалась им действительно важной.
«Сегодня на молодежь влияют многие факторы: некоторые употребляют наркотики, многим нравятся неправильные, аморальные вещи, поэтому для покраски этого дома есть веская причина. Мы хотим привлечь к футболу как можно больше людей. Мы думали, как это сделать: многие занимаются монтажом вырезок, плакатов. Мы же захотели раскрасить этот дом», — поделился историей другой фанат сборной Аргентины Ясин.
Общая сумма, которую мужчина потратил на покраску здания, составила примерно 1225 долларов. Однако возможность поддержать любимую команду и привлечь «сбившихся с пути» молодых людей к футболу и здоровому образу жизни для Фазиля бесценна.