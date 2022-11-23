Индиец раскрасил дом в цвета сборной Аргентины к началу ЧМ-2022

Футбольный фанат из города Иринджалакуда точно знает, как должен выглядеть дом истинного болельщика. К началу чемпионата в Катаре он перекрасил свое жилье, и теперь весь район знает, за какую команду болеет Фазиль. Мужчина стремится популяризировать футбол среди местной молодежи в качестве альтернативы праздному времяпрепровождению и опасным увлечениям.