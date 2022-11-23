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Захарова пошутила про бункер Зеленского после обысков СБУ в храмах на Украине

Политика
Захарова пошутила про бункер Зеленского после обысков СБУ в храмах на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла новости про обыски у священнослужителей на Украине.

Сотрудники СБУ до этого сообщили, что во время проведения оперативных мероприятий в храмах Украинской православной церкви были найдены «миллионы наличных и пророссийская литература».

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — пошутила Захарова в Telegram-канале, комментируя эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре состоялись работы СБУ по противодействию деятельности российских спецслужб.
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