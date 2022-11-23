Депутаты из Сарова бросались бумажками на заседании и попали на видео

На видео были запечатлены депутаты Андрей Клищ и Евгений Данченко. Первый сначала целился в своего соседа, после чего бросил в него комок из бумаги. Данченко решил ответить коллеге и последовать его примеру, но на этот раз шарик пролетел мимо.