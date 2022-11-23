Депутаты из Сарова бросались бумажками на заседании и попали на видео

Видеокамера запечатлела, как депутаты из городской думы Сарова бросались друг в друга бумажками. Это произошло во время одного из заседаний.
На видео были запечатлены депутаты Андрей Клищ и Евгений Данченко. Первый сначала целился в своего соседа, после чего бросил в него комок из бумаги. Данченко решил ответить коллеге и последовать его примеру, но на этот раз шарик пролетел мимо.
На кадрах видно, как на происходящее обратили внимание и другие зрители. При этом один из участников мероприятия повернулся и посмотрел на видеокамеру.
Соответствующее видео набирает популярность в Сети. Кадры с саровскими депутатами, которые бросались бумажками, набрали более 133 тысяч просмотров.