Критик Бабичев считает песню «Руки Вверх!» «Крошка моя» хитом на десятилетия

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что песня группы «Руки Вверх!» «Крошка моя» станет хитом на десятилетия. По его мнению, творчество Сергей Жукова остается актуальным спустя годы.
«Какую реакцию я вижу каждый раз, когда звучит на дискотеках «Крошка моя»! Не нужны даже никакие ремиксы и новые обработки. Под эту песню еще не одно десятилетие все будут отрываться», — заявил Бабичев порталу NEWS.ru.
Причина популярности группы «Руки вверх!» заключается в том, что песни коллектива не повторяются и остаются актуальными и сегодня. По словам критика, именно это дает Жукову возможность собирать стадионы преданных поклонников.