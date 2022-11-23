Польза или вред: диетолог Писарева рассказала о влиянии сахарозаменителей на организм человека

Люди, страдающие от ожирения, часто прибегают к использованию сахарозаменителей для снижения количества ежедневно потребляемых калорий. Бытует мнение, что альтернативы сахару оказывают благотворное влияние на организм. Правда это или миф?
На этот вопрос ответила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, которая также дала совет во время беседы с корреспондентом ФАН, какие сахарозаменители лучше использовать.
Сахарозаменители бывают двух типов: натуральные и синтетические. При использовании синтетических выявлено очень много побочных эффектов. В основном это происходит потому, что люди начинают превышать их количество, либо нагревают: добавляют, например, в горячий чай, выпечку.
«Многие синтетические сахарозаменители нельзя использовать, термообработанными, поскольку во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии, нарушают микробиом кишечника, поэтому стоит с ними быть аккуратными. Я бы не рекомендовала в принципе использовать синтетические заменители сахара», — объяснила врач.
Синтетические сахарозаменители известны тем, что в них нет калорий, а также они не повышают гликемический индекс, но это их единственная польза. Ранее проводились исследования, согласно которым было установлено, что синтетические сахарозаменители не участвуют в процессе похудения.
«Существуют натуральные сахарозаменители, такие как: стевия, эритрит и фруктоза, но тоже не все из них полезные. Научно доказано, что фруктоза негативно влияет на организм, ее избыток преобразуется в жир, чаще всего, на внутренних органах. Если все-таки нужно заменить сахар, то можно попробовать использовать стевию, либо эритрит (дынный сахарозаменитель). Эти два сахарозаменителя практически не имеют противопоказаний», — считает Ирина Писарева
Ранее сообщалось, что телеведущая Лариса Гузеева похудела с помощью диеты и спа-процедур.