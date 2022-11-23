Мазепин: из-за санкций в ЕС заморожено более 400 тысяч тонн российских удобрений

По его данным, у «Уралхима» в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов было заморожено 262 тыс. тонн, у «Акрона» — 52 тыс. тонн и «Еврохима» почти 100 тыс. тонн. Мазепин отметил, что комиссия РСПП старалась по-разному решить эту проблему, чтобы удобрения, которые были направлены на развивающиеся рынки, в том числе Африки, были доставлены.