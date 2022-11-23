Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Бурятии сотрудника ДПС задержали при получении взятки в 15 тыс. рублей

Происшествия
В Бурятии сотрудника ДПС задержали при получении взятки в 15 тыс. рублей

В Улан-Удэ старший инспектор ГИБДД попался на взятке в 15 тыс. рублей. Мужчина вымогал у горожанина деньги за возвращение водительских прав, которые якобы были поддельными, сообщили в СУ СК России по Бурятии.

По данным следствия, днем 5 ноября 2022 года фигурант остановил машину для проверки документов. Желая незаконно заработать, он заявил шоферу, что его удостоверение якобы является фиктивным. За возвращение прав коррупционер потребовал 15 тыс. рублей.

Полицейский отпустил автомобилиста для сбора денег, так как у того не оказалось при себе нужной суммы. Потерпевший обратился в ФСБ. В назначенный день силовики задержали злоумышленника при получении незаконного вознаграждения.
бурятия задержание взятка полицейский
Военкоры ФАН
Лучшие в аду