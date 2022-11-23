В Бурятии сотрудника ДПС задержали при получении взятки в 15 тыс. рублей

В Улан-Удэ старший инспектор ГИБДД попался на взятке в 15 тыс. рублей. Мужчина вымогал у горожанина деньги за возвращение водительских прав, которые якобы были поддельными, сообщили в СУ СК России по Бурятии.
По данным следствия, днем 5 ноября 2022 года фигурант остановил машину для проверки документов. Желая незаконно заработать, он заявил шоферу, что его удостоверение якобы является фиктивным. За возвращение прав коррупционер потребовал 15 тыс. рублей.
Полицейский отпустил автомобилиста для сбора денег, так как у того не оказалось при себе нужной суммы. Потерпевший обратился в ФСБ. В назначенный день силовики задержали злоумышленника при получении незаконного вознаграждения.