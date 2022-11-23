СК возбудил дело после смерти четырехлетней девочки из-за переохлаждения в Бурятии

В Бурятии в результате переохлаждения скончалась четырехлетняя девочка. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело, рассказали в ведомстве.
Правоохранители установили, что жительница села уложила спать пятерых детей. Ночью она проснулась, чтобы проверить их. Сельчанка увидела, что исчезла дочь. Женщина разбудила старших детей, после чего все отправились на поиски.
Вскоре к ним присоединились еще несколько человек. Малышку в платье и легкой куртке обнаружили лежащей возле забора частного дома. Полицейские на служебной машине повезли ребенка навстречу автомобилю скорой помощи. По дороге в Кижингинскую ЦПБ малышка скончалась.