Корреспондент Лебедева рассказала об изменениях в новогодних программах в этом году

На медиарынке есть мнение, что в этом году стоит сделать программы сдержаннее, поменять ведущих и музыкальное сопровождение. Ограничения также повлияют на передачи, ведь многие артисты, участвующие в них годами, получили статусы иноагентов, сообщает «КоммерсантЪ».