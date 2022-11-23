Корреспондент Лебедева рассказала об изменениях в новогодних программах в этом году

Корреспондент Валерия Лебедева выяснила, какие изменения ждут новогодние передачи в этом году. Телевидению придется адаптироваться к новым мировым условиям.
На медиарынке есть мнение, что в этом году стоит сделать программы сдержаннее, поменять ведущих и музыкальное сопровождение. Ограничения также повлияют на передачи, ведь многие артисты, участвующие в них годами, получили статусы иноагентов, сообщает «КоммерсантЪ».
При этом замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев сообщал, что обеспечит зрителям новогоднее настроение, несмотря на происходящее в России и мире. Меняющаяся повестка все же может перестроить производство. Некоторые каналы планируют снимать программы под самый Новый год, что снизит риски показать что-то неактуальное.