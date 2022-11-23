Власти Болгарии намерены разрешить импорт российской нефти в обход санкций Евросоюза

Предприятию разрешат производить и экспортировать продукцию в Европу до конца 2024 года. По оценкам Софии, такая сделка между республикой и «Лукойлом» даст государственному бюджету дополнительные 350 млн евро. Эти средства поступят в казну Болгарии в виде доходов и налогов. Раньше компания платила сборы в Нидерландах или Швейцарии.