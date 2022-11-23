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Власти Болгарии намерены разрешить импорт российской нефти в обход санкций Евросоюза

Экономика
Власти Болгарии намерены разрешить импорт российской нефти в обход санкций Евросоюза

Болгарские власти намерены позволить нефтеперерабатывающему заводу, который принадлежит российской компании «Лукойл», продолжать работать на сырье из России в обход санкций Евросоюза, сообщает The Independent.

Предприятию разрешат производить и экспортировать продукцию в Европу до конца 2024 года. По оценкам Софии, такая сделка между республикой и «Лукойлом» даст государственному бюджету дополнительные 350 млн евро. Эти средства поступят в казну Болгарии в виде доходов и налогов. Раньше компания платила сборы в Нидерландах или Швейцарии.

В то же время российская сторона также получает выгоду от договоренностей, поскольку они позволяют расположенному в Болгарии заводу частично избежать предстоящего эмбарго Евросоюза на поставку большинства нефтепродуктов, произведенных с участием России.
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