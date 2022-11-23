Коротченко рассказал, кто из политиков Британии отдал приказ о терактах на «СП»

Бывший премьер Британии Лиз Трасс отдала приказ о совершении терактов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По словам эксперта, диверсанты, которые устроили подрывы на трубопроводах в Балтийском море, начали реализацию своего преступного сценария после одобрения экс-главы британского правительства. Такой же точки зрения придерживаются в разведывательном сообществе РФ.
«В российских разведывательных кругах есть твердая уверенность, что именно Лиз Трасс, будучи премьер-министром Великобритании, лично санкционировала проведение английским подводным спецназом теракта на газопроводах "Северный поток -1 и -2"», – написал журналист в Telegram-канале.
Российский президент Владимир Путин ранее уже высказывался о причастных к терактам на газопроводах. По словам главы государства, трубы «Северных потоков» были взорваны англосаксами.