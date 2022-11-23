Эксперты The Drive оценили возможности российской ракеты «Сатана»

Разработанный еще в Советском Союзе стратегический ракетный комплекс шахтного базирования Р-36М2, более известный на Западе как SS-18 Mod 5 «Сатана», имеет одну из самых тяжелых полезных нагрузок среди всех межконтинентальных баллистических ракет. Такого мнения придерживаются эксперты издания The Drive.
Сообщается, что Р-36М2 начали разрабатывать в СССР еще в начале 1980-х годов. Эта модификация отличалась использованием газогенератора для выброса ракеты из шахты до того, как включится ракетная силовая установка.
По информации издания, ракета Р-36М2 имеет в длину 37,2 метра и при массе в 211 тонн месте с топливом и может переносить 14 боеголовок мощностью до одной мегатонны каждая.
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