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Бесстрашный оператор с Камчатки заснял вблизи извержение вулкана Шивелуч

Общество
Бесстрашный оператор с Камчатки заснял вблизи извержение вулкана Шивелуч

Жителю Камчатского края удалось заснять извержение вулкана Шивелуч, который возвышается более чем на три тысячи метров над уровнем моря. Уникальные кадры появились в Сети.

Оператора уже прозвали бесстрашным. Днем и ночью он снимал, как магма бурлит в кратере раскаленного вулкана и выплевывает сгустки лавы. Россиянина не остановила даже температура в 1000 градусов.

Видео набирает популярность в Сети. Впечатляющие кадры уже посмотрели несколько тысяч пользователей.

При этом пеплопад может нанести урон машинам, предупредили в МЧС. В ведомстве также посоветовали держаться подальше от извергающегося вулкана и наблюдать за происходящем издалека.
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