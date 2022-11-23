Бесстрашный оператор с Камчатки заснял вблизи извержение вулкана Шивелуч

Жителю Камчатского края удалось заснять извержение вулкана Шивелуч, который возвышается более чем на три тысячи метров над уровнем моря. Уникальные кадры появились в Сети.
Оператора уже прозвали бесстрашным. Днем и ночью он снимал, как магма бурлит в кратере раскаленного вулкана и выплевывает сгустки лавы. Россиянина не остановила даже температура в 1000 градусов.
Видео набирает популярность в Сети. Впечатляющие кадры уже посмотрели несколько тысяч пользователей.
При этом пеплопад может нанести урон машинам, предупредили в МЧС. В ведомстве также посоветовали держаться подальше от извергающегося вулкана и наблюдать за происходящем издалека.