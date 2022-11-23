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Марина Федункив рассказала о кулинарных предпочтениях молодого мужа из Италии

Шоу-бизнес
Марина Федункив рассказала о кулинарных предпочтениях молодого мужа из Италии

Актриса Марина Федункив счастлива в браке с молодым итальянцем Стефано Маджи. Она рассказала о кулинарных предпочтениях супруга и призналась, что он обожает ее борщ.

«Борщи — часть моей обязательной кулинарной программы. Стефано обожает борщ в моем исполнении. Признаюсь, я себя не считаю гением кулинарии. Но муж каждый раз осыпает меня такими комплиментами, что для меня это лучшая мотивация!» — рассказал Федункив в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Она отметила, что мужчины должны взять на заметку, как мотивировать женщину к готовке с помощью комплиментов. При этом Маджи сам обожает готовить — он отвечает за пиццы и пасты.
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