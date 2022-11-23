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The Times: Британия предоставит Украине три военных вертолета Sea King

Армия
The Times: Британия предоставит Украине три военных вертолета Sea King

Лондон решил передать киевскому режиму три военных вертолета Sea King. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

Авторы The Times утверждают, что это будет первая поставка ВСУ британских пилотируемых летательных аппаратов, причем одна винтокрылая машина уже находится на украинской территории. Также ВСУ в ближайшее время получат десять тысяч артиллерийских снарядов со складов ВС Великобритании, отмечается в статье.

Ранее Infox объяснил, почему власти США просят Украину продемонстрировать показную готовность к дипломатическому диалогу с Россией.
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