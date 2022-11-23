The Times: Британия предоставит Украине три военных вертолета Sea King

Авторы The Times утверждают, что это будет первая поставка ВСУ британских пилотируемых летательных аппаратов, причем одна винтокрылая машина уже находится на украинской территории. Также ВСУ в ближайшее время получат десять тысяч артиллерийских снарядов со складов ВС Великобритании, отмечается в статье.