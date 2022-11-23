Уровень заболеваемости COVID-19 в Китае приблизился к рекордным показателям

Властям Китая все труднее контролировать распространение инфекции, несмотря на большой опыт, приобретенный за несколько лет борьбы с коронавирусом. Самая напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в южной провинции Гуандун, на нее приходится 35% всех инфицирований. На втором и третьем местах в антирейтинге находятся город центрального подчинения Чунцин и центральная провинция Хэнань.