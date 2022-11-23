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Уровень заболеваемости COVID-19 в Китае приблизился к рекордным показателям

Общество
Уровень заболеваемости COVID-19 в Китае приблизился к рекордным показателям

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Китае сильно ускорились за последние пару дней. Количество заболевших COVID-19 приблизилось к рекордному показателю.

Более 29,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае за прошедшие сутки. Отмечается, что рекордный показатель, зафиксированный 14 апреля, составляет 29 411 случаев. Названное число включает и бессимптомных пациентов (около 90%).

Властям Китая все труднее контролировать распространение инфекции, несмотря на большой опыт, приобретенный за несколько лет борьбы с коронавирусом. Самая напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в южной провинции Гуандун, на нее приходится 35% всех инфицирований. На втором и третьем местах в антирейтинге находятся город центрального подчинения Чунцин и центральная провинция Хэнань.
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