Россияне могут столкнуться с дефицитом и подорожанием импортных новогодних елей

Продавцы новогодних елок даже в условиях санкций рассчитывают в этом году на поставки деревьев из Европы в праздничный сезон. Однако участники рынка предупреждают, что импортных елок будет мало, и из-за усложнения логистики они заметно подорожают, пишет РБК.
О возможной нехватке зарубежной продукции и росте цен на нее перед Новым годом изданию рассказали в пресс-службе Рослесинфорга, являющегося подведомственным учреждением Рослесхоза, в ведении которого находится государственная инвентаризация лесов, лесоустройство и кадастровый учет земель лесного фонда. Этими же прогнозами поделились несколько продавцов елок.
Источники агентства пояснили, что новогодние елки, традиционно завозимые в Россию из стран Европы, попали под санкции. Теперь магазины не занимаются прямым завозом, поставки из-за рубежа осуществляют «частные дилеры». На этом фоне объемы импорта елок в 2022 году этом году будут меньше, чем годом ранее, что чревато дефицитом товара до конца сезона.
Между тем сотрудник комплекса переработки отходов «Нева» Ирина Лебедева рассказала, почему лучше каждый год покупать живое дерево. Даже если годами использовать одну и ту же искусственную елку, она несет больше вреда окружающей среде, приводит слова эксперта «ФедералПресс».