Россияне могут столкнуться с дефицитом и подорожанием импортных новогодних елей

Источники агентства пояснили, что новогодние елки, традиционно завозимые в Россию из стран Европы, попали под санкции. Теперь магазины не занимаются прямым завозом, поставки из-за рубежа осуществляют «частные дилеры». На этом фоне объемы импорта елок в 2022 году этом году будут меньше, чем годом ранее, что чревато дефицитом товара до конца сезона.