Немцы вдвое сократили расходы на кафе и рестораны из-за масштабного кризиса

Немцы стали чаще готовить дома на фоне роста цен. Многие свели до минимума посещение кафе и ресторанов.
Ссылаясь на инфляцию, опрошенные РИА Новости рассказали, что походы в заведения общепита теперь приурочены только к памятным датам. Самое бюджетное блюдо обходится немцам в 12 евро. Однако еще несколько месяцев назад гости кафе и ресторанов платили за него 9 евро.
«Но лично я не хожу по кафе. Для меня это слишком дорого сегодня. Хотя недавно вот купил себе денер с собой за 6,5 евро. Но считаю, что это неприемлемая цена за блюдо, чтобы заказывать его себе регулярно», — рассказал один из собеседников РИА Новости.
Кризис застал немцев и в довольно неожиданном месте. Многие обратили внимание на плохое качество туалетной бумаги. О проблеме пошутил и немецкий комик Ханс-Иоахим Хейст.