Немцы вдвое сократили расходы на кафе и рестораны из-за масштабного кризиса

Ссылаясь на инфляцию, опрошенные РИА Новости рассказали, что походы в заведения общепита теперь приурочены только к памятным датам. Самое бюджетное блюдо обходится немцам в 12 евро. Однако еще несколько месяцев назад гости кафе и ресторанов платили за него 9 евро.