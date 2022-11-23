Премьер-министр Эфиопии провел переговоры с делегацией из Судана

Аддис-Абеба, 23 ноября. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел переговоры с представителями Судана.
Делегацию Хартума возглавил член Переходного суверенного совета генерал-лейтенант Ибрагим Габер. Стороны обсудили вопросы, которые касаются интересов двух стран. Подробности диалога остаются втайне.
Встреча чиновников состоялась после того, как разведывательные службы республик подписали меморандум об обмене стратегической информацией. Таким образом, они объединят усилия в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
Кроме того, силовики Хартума и Аддис-Абебы запустят совместную программу подготовки кадровых офицеров ведомств. Представители двух стран высоко оценили результаты переговоров.
Ранее спецслужбы Кении и Эфиопии заключили соглашение о противодействии радикалам вблизи общей границы. Руководители правоохранительных органов обсудили проблемы незаконного оборота оружия, денежных средств и торговлю людьми. Меморандум включает ряд мер для противодействия данным типам преступлений.