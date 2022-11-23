Более 35 человек погибли в результате аварии на северо-востоке Нигерии

Абуджа, 23 ноября. Автокатастрофа в нигерийском штате Борно унесла жизни 37 человек.
Представитель Федерального корпуса безопасности дорожного движения (FRSC) Ротими Аделейе подтвердил инцидент. Кроме того, он сообщил, что пожарные службы выехали на место аварии.
«Катастрофа произошла на трассе Майдугури — Даматуру, неподалеку от деревни Джакана. Столкнулись два автобуса и один легковой автомобиль. По текущей информации, погибли 37 человек. Все они обгорели до неузнаваемости», — уточнил чиновник.
Ранее ДТП на западе республики унесло жизни 17 участников дорожного движения. По мнению полиции региона, причинами аварии стали превышение скорости и усталость одного из водителей.
Другая автокатастрофа произошла в нигерийском штате Кано. Микроавтобус после столкновения с другим автомобилем врезался в плотину. Спасательные службы подтвердили гибель девяти человек.