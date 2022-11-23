Более 35 человек погибли в результате аварии на северо-востоке Нигерии

«Катастрофа произошла на трассе Майдугури — Даматуру, неподалеку от деревни Джакана. Столкнулись два автобуса и один легковой автомобиль. По текущей информации, погибли 37 человек. Все они обгорели до неузнаваемости», — уточнил чиновник.