Правительство РФ смягчило условия грантовой поддержки мобилизованных фермеров

Чтобы сохранить прежде полученные гранты, фермерскому хозяйству нужно избрать взамен мобилизованного руководителя другого человека из своих членов. Он автоматически становится новым грантополучателем, и предприятие продолжает получать господдержку, объяснили в правительстве.