Правительство РФ смягчило условия грантовой поддержки мобилизованных фермеров

Фермерские хозяйства, чьи руководители были призваны по частичной мобилизации, смогут продолжить участие в грантовых программах. Об этом говорится в постановлении кабмина, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Чтобы сохранить прежде полученные гранты, фермерскому хозяйству нужно избрать взамен мобилизованного руководителя другого человека из своих членов. Он автоматически становится новым грантополучателем, и предприятие продолжает получать господдержку, объяснили в правительстве.
Соответствующие коррективы премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в госпрограмму развития сельского хозяйства. Нововведения касаются программ «Агростартап», «Агропрогресс», «Агротуризм», грантов на развитие семейных ферм и поддержку начинающих фермеров.