Катя Лель рассказала, что осталось за кадром ее ссоры с Кудрявцевой в шоу «Суперстар!»

Она вспомнила, как Лолита приезжала в роддом, когда Лель стала матерью 13 лет назад. С Кудрявцевой она всегда была в теплых отношениях. Это не помешало знаменитостям всерьез разругаться после выступления Лель в проекте «Суперстар!». Кудрявцевой не понравилось выступление певицы, а Лолита и вовсе сделала ей несколько резких замечаний.