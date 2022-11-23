Катя Лель рассказала, что осталось за кадром ее ссоры с Кудрявцевой в шоу «Суперстар!»

Певица Катя Лель прокомментировала конфликт с телеведущей Лерой Кудрявцевой и артисткой Лолитой Милявской в шоу «Суперстар!». Исполнительница отметила, что многое из сказанного осталось за кадром проекта.
«Я вообще человек неконфликтный, абсолютно доброжелательный и справедливый! И видно, никто не ожидал моего отпора. Неслучайно в телевизионной версии много чего не показали. Накал страстей на сцене был очень серьезным. И меня это просто обескуражило. Я и представить себе не могла, что может быть такая реакция. И от кого? От моих подруг», — заявила Лель порталу Teleprogramma.pro.
Она вспомнила, как Лолита приезжала в роддом, когда Лель стала матерью 13 лет назад. С Кудрявцевой она всегда была в теплых отношениях. Это не помешало знаменитостям всерьез разругаться после выступления Лель в проекте «Суперстар!». Кудрявцевой не понравилось выступление певицы, а Лолита и вовсе сделала ей несколько резких замечаний.