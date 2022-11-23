Врач Филатова предупредила о неочевидной опасности занятий сексом при простуде

Занятия сексом при простуде могут быть опасны для человека. О неочевидных рисках предупредила гинеколог-эндокринолог Мария Филатова.
При гриппе и ОРВИ следует воздержаться от любой физической активности, в том числе от интимной близости, поскольку отсутствие покоя во время болезни увеличивает риск осложнений. Вирусная инфекция может распространиться на другие органы и привести к появлению проблем с легкими, сердцем и мочевыделительной системой.
«Прием некоторых противовирусных и антибактериальных препаратов может повлиять на развитие беременности, если она вдруг наступит в результате полового акта во время болезни», — подчеркнула врач в беседе с Lenta.ru.
Зараженный человек может не получить удовольствия от секса, так как во время болезни снижается половое влечение. Еще одним неочевидным недостатком интимной близости при простуде является риск заражения партнера.