Врач Филатова предупредила о неочевидной опасности занятий сексом при простуде

При гриппе и ОРВИ следует воздержаться от любой физической активности, в том числе от интимной близости, поскольку отсутствие покоя во время болезни увеличивает риск осложнений. Вирусная инфекция может распространиться на другие органы и привести к появлению проблем с легкими, сердцем и мочевыделительной системой.