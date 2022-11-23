Татьяна Тарасова высказалась о скандальной выходке спевшего гимн Украины Милохина

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала одиозный поступок блогера Дани Милохина, который вызвал скандал. Тиктокер исполнил гимн Украины.
Милохину удалось познакомиться с Тарасовой еще на съемках шоу «Ледниковый период». В новом сезоне музыкант снялся в нескольких выпусках, а затем сбежал из проекта, сославшись на усталость. Молодой человек уехал из России и обосновался в США.
«Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине! О нем не думаю совсем», – приводит Telegram-канал SHOT слова Тарасовой.
Милохин исполнил гимн Украины во время стрима с другим блогером. В Генпрокуратуру России уже обратились с просьбой признать тактокера иноагентом.