Татьяна Тарасова высказалась о скандальной выходке спевшего гимн Украины Милохина

Милохину удалось познакомиться с Тарасовой еще на съемках шоу «Ледниковый период». В новом сезоне музыкант снялся в нескольких выпусках, а затем сбежал из проекта, сославшись на усталость. Молодой человек уехал из России и обосновался в США.