Странам Европы пора проснуться от безумия украинского президента Владимира Зеленского, заявил французский политик Флориан Филиппо.
Бывший депутат Европарламента остудил пыл предводителя киевского режима за его просьбу к мэрам городов Франции помочь Украине пережить зиму. Филиппо напомнил лидеру, что у европейских стран есть свои проблемы.
«Зеленский призывает мэров Франции оказать помощь, чтобы пережить зиму! Но когда же он остановится?! У нас во Франции десять миллионов бедных, десять миллионов! Пора проснуться от безумия этого парня!» — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Республиканская партия США выступила против предоставления помощи киевскому режиму на фоне спецоперации РФ на Украине.