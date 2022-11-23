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Французский политик Филиппо призвал Европу проснуться от безумия Зеленского

Политика
Французский политик Филиппо призвал Европу проснуться от безумия Зеленского

Странам Европы пора проснуться от безумия украинского президента Владимира Зеленского, заявил французский политик Флориан Филиппо.

Бывший депутат Европарламента остудил пыл предводителя киевского режима за его просьбу к мэрам городов Франции помочь Украине пережить зиму. Филиппо напомнил лидеру, что у европейских стран есть свои проблемы.

«Зеленский призывает мэров Франции оказать помощь, чтобы пережить зиму! Но когда же он остановится?! У нас во Франции десять миллионов бедных, десять миллионов! Пора проснуться от безумия этого парня!» — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Республиканская партия США выступила против предоставления помощи киевскому режиму на фоне спецоперации РФ на Украине.
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