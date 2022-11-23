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Иркутский авиазавод передал Минобороны РФ партию Су-30СМ2 и ЯК-130

ФАН-ТВ

В распоряжение Воздушно-космических сил РФ поступила партия новых многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тренировочных Як-130. Самолеты изготовил Иркутский авиационный завод в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Новость о передаче модифицированных истребителей и учебно-боевых самолетов опубликовали на сайте Правительства Российской Федерации.

«Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130», — заявлено в тексте сообщения.

Как отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, еще одна партия машин отечественного производства будет передана ВКС России до конца года.
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