Иркутский авиазавод передал Минобороны РФ партию Су-30СМ2 и ЯК-130

В распоряжение Воздушно-космических сил РФ поступила партия новых многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тренировочных Як-130. Самолеты изготовил Иркутский авиационный завод в рамках выполнения государственного оборонного заказа.
Новость о передаче модифицированных истребителей и учебно-боевых самолетов опубликовали на сайте Правительства Российской Федерации.
«Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») изготовил и передал Минобороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые Як-130», — заявлено в тексте сообщения.
Как отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, еще одна партия машин отечественного производства будет передана ВКС России до конца года.