Росатом начнет добычу урана в Танзании

Москва, 23 ноября. Российская компания «Росатом» рассчитывает начать промышленную добычу урана в Танзании.
Корпорация планирует завершить освоение технологий в ближайшие несколько лет, а после приступить к активной разработке месторождений радиоактивного металла. Об этом сообщил заместитель главы предприятия Кирилл Комаров.
«На данный момент мы активно работаем в этом направлении. Компания считает, что Танзания в ближайшее время пройдет все этапы подготовки, и мы начнем полноценную добычу урана. Все условия для этого выполнены», — резюмировал специалист.
Ранее Россия и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Власти республики рассчитывают победить топливный кризис в стране за счет строительства АЭС и совместной работы с Москвой.
Кроме того, РФ поддержит создание атомных электростанций в Анголе. Представители африканского государства уже ознакомились с проектами новых реакторов на полях форума «Атомэкспо-2022».