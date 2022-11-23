Охваченный огнем в Солнечногорске хостел принадлежит крупной сети мини-отелей

Загоревшийся хостел «ХотелХот Шереметьево» в подмосковном Солнечногорске является частью крупной сети. В нее входит около 60 мини-отелей, которые располагаются в Москве и Московской области, а также в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, что возгорание началось сегодня утром на крыше хостела. Спасателям удалось эвакуировать 311 человек, поэтому, предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.
К настоящему моменту площадь охваченной пламенем территории составляет тысячу квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.