Офицер НМ ЛНР Марочко назвал направление с самым большим количеством иностранных наемников ВСУ

По его словам, разведка НМ ЛНР установила, что больше всего иностранных наемников в подразделениях Вооруженных сил Украины насчитывается в районе населенного пункта Сватово. Также большое количество иностранных военных в рядах украинской армии действуют на Краснолиманском направлении.