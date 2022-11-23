Офицер НМ ЛНР Марочко назвал направление с самым большим количеством иностранных наемников ВСУ

Наибольшее количество иностранных наемников, действующих на стороне ВСУ, отмечается на Сватовском направлении. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, разведка НМ ЛНР установила, что больше всего иностранных наемников в подразделениях Вооруженных сил Украины насчитывается в районе населенного пункта Сватово. Также большое количество иностранных военных в рядах украинской армии действуют на Краснолиманском направлении.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении российские военные отразили атаку морской пехоты ВСУ, усиленной подразделениями иностранных наемников. В результате боестолкновения было уничтожено до 40 украинских националистов и иностранных наемников.
Ранее сообщалось, что европейцы испытывают большие проблемы с приобретением дизельного топлива из-за роста цен, пишет infox.ru.