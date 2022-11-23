Мэр Кличко предсказал худшую зиму в Киеве со времен Второй мировой войны

Киевлянам следует подготовиться к самому неблагоприятному сценарию. Из-за массовых отключений электроэнергии есть вероятность частичной эвакуации населения, отметил мэр города Виталий Кличко, пишет немецкий таблоид Bild. Глава украинской столицы обратился к немецкой стороне с просьбой предоставить генераторы и гуманитарную помощь. Это поможет пережить зиму, убежден Виталий Кличко.