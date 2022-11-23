Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мэр Кличко предсказал худшую зиму в Киеве со времен Второй мировой войны

Общество
Мэр Кличко предсказал худшую зиму в Киеве со времен Второй мировой войны

Предстоящая зима может стать для Киева худшей со времен Второй мировой войны, заявил градоначальник украинской столицы Виталий Кличко.

Киевлянам следует подготовиться к самому неблагоприятному сценарию. Из-за массовых отключений электроэнергии есть вероятность частичной эвакуации населения, отметил мэр города Виталий Кличко, пишет немецкий таблоид Bild. Глава украинской столицы обратился к немецкой стороне с просьбой предоставить генераторы и гуманитарную помощь. Это поможет пережить зиму, убежден Виталий Кличко.

Глава Киева ранее анонсировал «большой блэкаут» в украинской столице. В связи с этим горожанам рекомендовано максимально экономить электричество. Бизнесменам следует отказаться от уличной рекламы.
кличко киев зима
Военкоры ФАН
Лучшие в аду