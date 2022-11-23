Британскую компанию Lush в России заменит новая сеть

Партнер Lush Cosmetics по производству косметической продукции ручной работы Дмитрий Азаров сообщил о планах создать аналог сети с другим названием.
Бизнесмен отметил, что в британской компании было ограничение по производству товаров в рамках мировой стратегии. В новой сети Азаров планирует расширить линейку продукцией для бани. Он отметил, что в аналоговой компании Oomph будут представлены около сотни различных наименований товаров.
Бизнесмен сообщил, что сейчас у производителей в наличии достаточное количество ингредиентов для создания косметики, но сотрудники заняты поиском альтернативных источников материалов. Азаров добавил, что новая компания была проинвестирована на сумму 100 млн рублей. Первые магазины сети Oomph будут открыты в Москве в начале декабря текущего года.