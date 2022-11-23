Британскую компанию Lush в России заменит новая сеть

Бизнесмен сообщил, что сейчас у производителей в наличии достаточное количество ингредиентов для создания косметики, но сотрудники заняты поиском альтернативных источников материалов. Азаров добавил, что новая компания была проинвестирована на сумму 100 млн рублей. Первые магазины сети Oomph будут открыты в Москве в начале декабря текущего года.