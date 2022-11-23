Саудовскую Аравию обвинили в казнях во время ЧМ по футболу в Катаре

Двое поданных Саудовской Аравии были казнены в день сенсационной победы национальной футбольной сборной над Аргентиной на ЧМ-2022. Об этом информирует «МК». За последние две недели в Саудовской Аравии казнили 17 человек. Все они были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Этот факт вызвал возмущение и у правозащитников. Так, глава организации Reprieve Майя Фоа обвинила Саудовскую Аравию в обезглавливании в то время, как внимание всей планеты было приковано к ЧМ-2022.