Саудовскую Аравию обвинили в казнях во время ЧМ по футболу в Катаре

Правительство Саудовской Аравии подвергли критике из-за казней во людей во время чемпионата мира по футболу в Катаре.
Двое поданных Саудовской Аравии были казнены в день сенсационной победы национальной футбольной сборной над Аргентиной на ЧМ-2022. Об этом информирует «МК». За последние две недели в Саудовской Аравии казнили 17 человек. Все они были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. Этот факт вызвал возмущение и у правозащитников. Так, глава организации Reprieve Майя Фоа обвинила Саудовскую Аравию в обезглавливании в то время, как внимание всей планеты было приковано к ЧМ-2022.
«Пока все смотрят на футбол, Саудовская Аравия проводит ужасающую серию казней, убивая таких людей, как Хусейн, невиновного человека, которого саудовская полиция пытала, чтобы он «признался»», — отметила она.
Сборная Саудовской Аравии накануне одержала сенсационную победу над Саудовской Аравией. Матч группового этапа ЧМ-2022 в Лусиале завершился со счетом 2:1.