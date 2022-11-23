Экономист Деев: Европа платит очень высокую цену, чтобы избавиться от зависимости от России

Как отметил Артем Деев, российский СПГ заменить трубопроводный газ из РФ не может — объемы очень отличаются. Если в нашей стране производится порядка 30 млн тонн сжиженного газа, то практически весь этот объем отправляется на экспорт — как в Европу, так и в Азию (Китай). В этом году, несмотря на санкции, ЕС увеличил закупки российского СПГ на 50%. Причины — попытка заполнить ПХГ в условиях, когда резко сократились поставки трубопроводного газа из нашей страны.