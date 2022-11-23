Экономист Деев: Европа платит очень высокую цену, чтобы избавиться от зависимости от России

Европа очевидно платит крайне высокую цену только для того, чтобы максимально сократить зависимость от поставок трубопроводного сырья из России. Такое мнение ФАН высказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Покупка и обслуживание плавучих терминалов для СПГ, которые должны якобы помочь ФРГ заменить российский трубопроводный газ, обойдутся Германии на 3 млрд евро больше, чем планировалось изначально. В Минэкономики заявили, что в целом затраты на аренду FSRU составят 6,5 млрд евро.
Как отметил Артем Деев, российский СПГ заменить трубопроводный газ из РФ не может — объемы очень отличаются. Если в нашей стране производится порядка 30 млн тонн сжиженного газа, то практически весь этот объем отправляется на экспорт — как в Европу, так и в Азию (Китай). В этом году, несмотря на санкции, ЕС увеличил закупки российского СПГ на 50%. Причины — попытка заполнить ПХГ в условиях, когда резко сократились поставки трубопроводного газа из нашей страны.
«А "Газпром" поставляет в Европу около 180 млрд кубометров газа. СПГ в объеме 30 млн тонн не заменит российские поставки через трубопроводы. Поэтому Европа увеличивает закупку СПГ у крупнейших производителей — США, Австралии, Катара, а также активно строит регазификационные терминалы и плавучие хранилища сжиженного газа. Переплата при этом, конечно, будет, причем европейские страны за реализацию таких проектов заплатят тройную (если не выше) цену. СПГ — сейчас товар крайне востребованный во всем мире именно за счет того, что его можно поставить в любую точку мира, дорогостоящая трубопроводная инфрастуктура для этого не нужна», — пояснил Артем Деев.
Эксперт отметил, что Европа очевидно платит крайне высокую цену только для того, чтобы максимально сократить зависимость от поставок трубопроводного сырья из России. Даже несмотря на то, что этот газ минимум в три раза дешевле закупок СПГ у других поставщиков.
В то же время предложенный Еврокомиссией «потолок» цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 3000 долларов за 1 тыс. куб. м по текущему курсу) вряд ли будет принят. Им оказались недовольны даже в странах ЕС, поддерживающих ограничение стоимости энергоресурса.