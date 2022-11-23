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Замглавы ЦРУ Марлоу заявил о намерении вербовать выступивших против спецоперации россиян

Политика
Замглавы ЦРУ Марлоу заявил о намерении вербовать выступивших против спецоперации россиян

Центральное разведывательное управление США планирует приступить к вербовке россиян, которые выступают против спецоперации на Украине, передает Wall Street Journal.

Журналисты пообщались с заместителем директора ЦРУ Дэвидом Марлоу, который отметил, что его ведомство открыто к сотрудничеству с гражданами РФ.

«Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого (спецоперации. – Прим. ФАН) отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», — сказал представитель ЦРУ.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США набирает сотрудников со знанием русского языка.
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