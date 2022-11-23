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Коллеги Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня» изначально невзлюбили актрису

Шоу-бизнес
Коллеги Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня» изначально невзлюбили актрису

Актриса Анастасия Заворотнюк сыграла главную роль в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Изначально коллеги невзлюбили исполнительницу роли Виктории Прутковской.

«Многие были возмущены моей игрой, а Жигунов сказал: «Мы потеряем сериал из-за Заворотнюк»» — вспоминает актриса в своей книге «Начало».

Атмосфера на съемочной площадке сразу улучшилась, когда работать над проектом стал другой драматург, сообщает издание Невские Новости. При этом сериал достиг небывалой популярности в России.

Сейчас Заворотнюк продолжает бороться с тяжелой формой рака головного мозга — глиобластомой. Семья не делится информацией о ее здоровье, а сама актриса не показывается на публике.
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