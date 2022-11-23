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Эндокринолог Михалева назвала лучший вид диеты для продления молодости

Общество
Эндокринолог Михалева назвала лучший вид диеты для продления молодости

Некоторые продукты способны значительно замедлить процессы старения в организме, напомнила врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева.

В первую очередь из рациона необходимо исключить обилие красного мяса, сосисок, сарделек и колбас. Также важно сократить количество потребляемого алкоголя, сахара, фастфуда, жира и соли. Вместо этого следует придерживаться средиземноморской диеты, отметила эндокринолог.

«В первую очередь это употребление большого количества фруктов, зелени и овощей», — подчеркнула врач в беседе с «Известиями».

В меню также должны входить нежирные молочные и цельнозерновые продукты. Пользу может оказать сухое красное вино в небольших дозировках. Такой тип питания насытит организм полезными витаминам, минералами и антиоксидантами.
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