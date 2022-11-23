Академик Сергеев: литограф для производства чипов в России можно создать за 2-3 года

На сессии XII Международного форума «Атомэкспо» «Трансфер технологий из фундаментальной науки: перспективы в меняющемся мире» он отметил отставание страны в микроэлектронике и отсутствие у нее рентгеновских литографов, позволяющих выпускать чипы с нанометровым топологическим размером. По его мнению, для обретения технологического суверенитета нужно иметь это технологическое оборудование высокого класса.