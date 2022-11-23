Академик Сергеев: литограф для производства чипов в России можно создать за 2-3 года

Россия способна за два-три года создать рентгеновский литограф для производства современных чипов. Об этом заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик Александр Сергеев.
На сессии XII Международного форума «Атомэкспо» «Трансфер технологий из фундаментальной науки: перспективы в меняющемся мире» он отметил отставание страны в микроэлектронике и отсутствие у нее рентгеновских литографов, позволяющих выпускать чипы с нанометровым топологическим размером. По его мнению, для обретения технологического суверенитета нужно иметь это технологическое оборудование высокого класса.
«В рамках НЦФМ коллаборация, которую мы хотим предложить, может разработать в течение двух-трех лет такой литограф», — сказал академик.
Международный форум «Атомэкспо-2022» является одним из наиболее значимых мероприятий мировой атомной отрасли. Его модератором выступил руководитель редакции «Наука» ТАСС Андрей Резниченко.