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Академик Сергеев: литограф для производства чипов в России можно создать за 2-3 года

Экономика
Академик Сергеев: литограф для производства чипов в России можно создать за 2-3 года

Россия способна за два-три года создать рентгеновский литограф для производства современных чипов. Об этом заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик Александр Сергеев.

На сессии XII Международного форума «Атомэкспо» «Трансфер технологий из фундаментальной науки: перспективы в меняющемся мире» он отметил отставание страны в микроэлектронике и отсутствие у нее рентгеновских литографов, позволяющих выпускать чипы с нанометровым топологическим размером. По его мнению, для обретения технологического суверенитета нужно иметь это технологическое оборудование высокого класса.

«В рамках НЦФМ коллаборация, которую мы хотим предложить, может разработать в течение двух-трех лет такой литограф», — сказал академик.

Международный форум «Атомэкспо-2022» является одним из наиболее значимых мероприятий мировой атомной отрасли. Его модератором выступил руководитель редакции «Наука» ТАСС Андрей Резниченко.
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