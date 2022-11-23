Свыше 14 тысяч доз детской вакцины против гриппа поступили в Марий Эл

Вакцинироваться от гриппа нужно людям всех возрастов. Привиться можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в любом из пунктов вакцинации, отметили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл.