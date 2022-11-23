Свыше 14 тысяч доз детской вакцины против гриппа поступили в Марий Эл

Власти Республики Марий Эл из средств федерального бюджета закупили 14 640 доз детской вакцины против гриппа.
Как пишет информационное агентство «МедиаПоток», детскую четырехвалентную инактивированную вакцину «Ультрикс Квадри» доставили в регион и вскоре распределят между медучреждениями населенных пунктов республики для вакцинации детского населения.
Вакцинироваться от гриппа нужно людям всех возрастов. Привиться можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в любом из пунктов вакцинации, отметили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл.