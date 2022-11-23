Евросоюз и Великобритания пытаются закупить российскую нефть впрок

Ряд стран ЕС и Великобритания продолжают в спешке закупать российскую нефть в обход санкций, сообщает «Апрал».
Еще в 2021 году Соединенное Королевство, в числе первых отказавшееся от приобретения российских ресурсов, закупило у РФ нефти на 600 млн долларов.
«Пора закрыть очевидную лазейку. Кто знает, сколько сырья попало на рынок с неправильной маркировкой и, соответственно, в обход санкций. Нужно принять меры и положить этому конец раз и навсегда», — заявили в британской партии тори.
Весной текущего года в порты Британии прибыло 39 танкеров с черным золотом из РФ на борту на сумму более 230 млн долларов. В июне и июле топливо было просто перекачено с российского судна Mariner на греческое Marinoula в море и перевезено на 12 судах.
В числе покупателей российского топлива также значатся Нидерланды, Германия, Бельгия и Польша.