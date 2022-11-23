Фантазии о сексе с незнакомцем оказались самыми популярными у замужних женщин

Женщины, состоящие в постоянных отношениях, чаще всего фантазируют в постели о сексе с незнакомцем, выяснили аналитики канадского сайта знакомств AshleyMadison.
Каждая вторая замужняя женщина во время близости со своим постоянным партнером думает об интиме с незнакомым человеком. Психотерапевт Люси Бересфорд считает, что это связано с особенности взросления девушек. Практически каждая девочка мечтает о недоступных для нее поп-звездах, спортсменах и актерах, передает The Sun.
«Неудивительно, что, став взрослыми и вступив в отношения, женщины могут думать о ком-то еще, кроме своего партнера, чтобы возбудиться», — отметила врач.
Среди других популярных сексуальных фантазий у женщин в отношениях числятся БДСМ-игры и подчинение. Несмотря на это, большинство представительниц прекрасного пола хотят в постели ласки и нежности.