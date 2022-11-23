Фантазии о сексе с незнакомцем оказались самыми популярными у замужних женщин

Каждая вторая замужняя женщина во время близости со своим постоянным партнером думает об интиме с незнакомым человеком. Психотерапевт Люси Бересфорд считает, что это связано с особенности взросления девушек. Практически каждая девочка мечтает о недоступных для нее поп-звездах, спортсменах и актерах, передает The Sun.